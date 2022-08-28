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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Природный пожар на площади 200 га разгорелся в Ростовской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Пожар охватил 203 гектара в Верхнедонском районе Ростовской области на землях лесного фонда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации Минприроды, на 06:20 площадь пожара составляет 203 Га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 285 человек и 90 единиц техники. Также на место пожара вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны.

Ростовская область МЧС
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