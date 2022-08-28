Группировка по тушению лесного пожара в Ростовской области выросла почти до 600 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Межведомственный штаб тушения природного пожара создан в Верхнедонском районе Ростовской области, где огонь охватил более двухсот гектаров леса, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье заместитель губернатора области Вадим Артемов.

"Количество задействованных в ликвидации природного пожара в Верхнедонском районе возросло до 589, количество техники - до 124 единиц. В настоящее время в районе создан межведомственный оперативный штаб, к тушению пожара привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС и добровольцы", - рассказал он.

Артемов отметил, что угроза населенным пунктам отсутствует.

Ранее сообщалось, что пожар охватил 203 гектара в Верхнедонском районе Ростовской области на землях лесного фонда, к тушению привлечены два вертолета.