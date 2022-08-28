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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных части пользователей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр Start подтвердил информацию об утечке данных части пользователей, в компании отметили, что уязвимость уже исправлена, доступ к данным закрыт.

"Действительно, мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт. Бережное обращение с персональными данными пользователей очень важно для нас", - говорится в сообщении в телеграм-канале команды онлайн-кинотеатра "Start Team".

Отмечается, что база не является полностью актуальной, так как в ней данные за 2021 год. Кроме того, в ней "нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное - нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации".

Как говорится в сообщении, "база не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть - email или телефон, с которого пользователь мог подключаться".

Start Start Team
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