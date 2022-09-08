Экс-глава Disney счел, что посещаемость кинотеатров в США не вернется к уровню до пандемии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса нанесла непоправимый урон американским кинотеатрам, которые едва ли восстановят посещаемость и сборы до прежнего уровня, полагает бывший глава Walt Disney Co Боб Айгер.

"Мне кажется, что киноиндустрия никогда не вернется к тем уровням, которые наблюдались до пандемии, в плане числа посетителей", - сказал он, выступая на мероприятии Vox Media в Беверли-Хиллз.

По его мнению, зрители привыкли к стриминговым сервисам за время локдаунов и начали ценить их за возможность посмотреть желаемый контент дома в любое время. При этом значительная часть аудитории по-прежнему будет ходить в кинотеатры на громкие премьеры, просто таких людей станет меньше, чем раньше.

Совокупные кассовые сборы в США с января по август составили около $5,3 млрд, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Ожидается, что по итогам года кинотеатры заработают $7,5 млрд против $11,4 млрд тремя годами ранее.

Снижению сборов также способствует меньшее число кинорелизов. За восемь месяцев этого года в широкий прокат вышли 45 фильмов против 75 за тот же период 2019 года, пишет CNBC.