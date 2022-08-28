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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Нарушения при проведении сварочных работ могли привести к пожару на рынке в Волгоградской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об уничтожении или повреждении по неосторожности могут возбудить по факту пожара на крытом рынке в городе Волжский (Волгоградская область), сообщил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин в воскресенье.

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"По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - сказал Любавин.

Он также отметил, что к тушению пожара привлечены 49 человек и 16 единиц техники.

Ранее в воскресенье пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре на крытом рынке в Волгоградской области, огонь был локализован на площади 7 тыс. кв. м. Спасателями были эвакуированы с территории рынка 153 человека.

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