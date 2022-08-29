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Российский книжный союз готов помочь РКН в борьбе с деструктивным контентом

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский книжный союз сообщил, что готов оказать полное содействие Роскомнадзору в решении проблемы распространения деструктивного контента среди детей и подростков. Об этом говорится в в ответе РКН управляющего вице-президента РКС Леонида Палько.

РКС "разослал во все книжные, интернет-магазины страны, а также издателям напоминание о необходимости строго соблюдать нормы закона о маркировке и продаже книг со знаком 18+, адресованных взрослой аудитории", говорится в письме.

Похожее обращение выпустил и Оргкомитет Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет со 2 по 5 сентября, уточняется в сообщении.

В РКС также напомнили, что делают все возможное, чтобы произведения из золотого фонда русской литературы не подпадали под действие закона о защите детей от информации (18+), и попросили поддержки правительства в продвижении классики за счет национальной социальной рекламной кампании.

"Российский книжный союз, являясь общественной организацией, может давать рекомендации участникам индустрии и выступать площадкой для диалога и выработки консолидированных решений. Мы открыты для сотрудничества и обсуждения любых вопросов, связанных с книгами и чтением. В рамках наших компетенций сделаем все возможное для предотвращения распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации", - заключается в письме.

На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что попросил Российский книжный союз рассмотреть в рамках саморегулирования книжной отрасли возможность исключить распространение литературы, в которой содержится пропаганда нетрадиционных отношений.

"Роскомнадзор считает, что распространение пропаганды девиантных отношений в любом виде, в том числе в виде книжной продукции, не соответствует традиционным ценностям нашего общества. Подобная информация опасна не только для несовершеннолетних, но и для всего общества", - говорилось в сообщении. Ведомство отмечало, что пропаганда таких отношений среди детей запрещена, но материалы, в том числе книги, остаются доступными, и возрастная маркировка не мешает их продаже.

Роскомнадзор РКС Леонид Палько
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