Роспотребнадзор пока не планировал возобновлять COVID-ограничения в школах

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Возобновлять ограничительные меры по коронавирусу в образовательных организациях в настоящий момент не требуется, заявили в Роспотребнадзоре.

"На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре, в школах сохраняется проведение "утренних фильтров" с обязательным измерением температуры у школьников, учителей и работников образовательных учреждений, запрет на проведение массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях. Также сохраняется требование о ношении масок и перчаток для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи.

В ведомстве напомнили, что в весенне-летний период в связи со снижением интенсивности эпидпроцесса были приостановлены некоторые ограничительные меры, введенные ранее.

Так, в школах было разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества; отменены медицинские справки для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания) и ряд других.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с началом учебного года в школах нет необходимости введения дополнительных противоэпидемиологических мер, в том числе связанных c коронавирусной инфекцией.

С июля в РФ наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, что связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.