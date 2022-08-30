Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Дума ратифицирует соглашение по платежам в рамках таможенного транзита

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение, которое регулирует особенности уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей в рамках единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В соглашении говорится "об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита". Оно было подписано в Москве 19 апреля 2022 года.

Оно прописывает особенности применения генерального обеспечения исполнения уплаты таможенных и иных платежей, прописываются особенности применения поручительства в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате платежей в случаях, когда помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита проводится одним таможенным органом, а обеспечение исполнения предоставлено таможенному органу другого государства - члена ЕАЭС.

Описываются случаи применения упрощений при использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей.

ЕАЭС Госдума Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиакомпания S7 вернет за рубеж два самолета Boeing 737 MAX

Что случилось этой ночью: вторник, 30 августа

Что произошло за день: понедельник, 29 августа

Войска вернутся с учений "Восток-2022" до конца сентября

Сооснователю "Диссернета" Заякину вменили финансирование экстремизма

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%

В правительстве допускают спад ВВП России в 2022 году меньше чем на 3%
Дело журналиста Ивана Сафронова

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Гособвинение во вторник запросит наказание для Ивана Сафронова по делу о госизмене

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Сургутом

В Ивановской области увеличили группировку по тушению лесного пожара

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров

Рязанцам разрешили вернуться по домам после эвакуации из-за пожаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });