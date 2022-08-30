Дума ратифицирует соглашение по платежам в рамках таможенного транзита

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение, которое регулирует особенности уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей в рамках единой системы таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В соглашении говорится "об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита". Оно было подписано в Москве 19 апреля 2022 года.

Оно прописывает особенности применения генерального обеспечения исполнения уплаты таможенных и иных платежей, прописываются особенности применения поручительства в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате платежей в случаях, когда помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита проводится одним таможенным органом, а обеспечение исполнения предоставлено таможенному органу другого государства - члена ЕАЭС.

Описываются случаи применения упрощений при использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей.