Более 17,5 млн российских учеников пойдут в школы 1 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Все российские регионы завершают плановую подготовку к началу учебного года, 1 сентября в школы пойдут более 17,5 млн учеников, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова на селекторном совещании с регионами по подготовке к началу учебного года, 1 сентября в образовательные учреждения также пойдут более 7 млн дошкольников. Для обучения детей сегодня "созданы необходимые условия в 39 218 школах и 33 285 детских садах страны", сказала вице-премьер.

Она отметила, что подготовка к началу учебного года была проведена в непростых условиях. Так, в ряде регионов частично сохранились эпидемиологические ограничения, а в некоторых регионах есть проблемы, связанные с подтоплениями и природными пожарами. Также в отдельных регионах подготовка к новому учебному году была осложнена геополитической ситуацией.

По словам вице-премьера, на подготовку к новому учебному году из бюджетов всех уровней было выделено 219 млрд рублей. Капитальный ремонт к началу учебного года завершится в 1 092 школах, в результате чего приведено в соответствие с современными требованиями для организации обучения более 450 тыс. учебных мест.

"К 1 сентября этого года также планируется ввести более 100 тыс. новых мест более чем в 150 школах и более 26 тыс. мест более чем в 170 детских садах, что позволит сократить количество обучающихся в третью смену более чем на 2,4 тыс. человек", - добавила Голикова.

Приоритетной задачей при организации работы остается обеспечение комплексной безопасности объектов образования, включая меры по профилактике COVID-19 и меры, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности, отметила вице-премьер.

Кроме того, Голикова напомнила, что в новом учебном году все школы переходят к реализации обновленных федеральных стандартов образования, где усилена воспитательная составляющая образовательного процесса.