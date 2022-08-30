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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Увеличилось число погибших в ДТП с бензовозом в Ярославской области

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Ярославской области жертвами столкновения машины скорой помощи и бензовоза стали четыре человека, сообщили в областном управлении ГИБДД. Ранее сообщалось о гибели в ДТП трех сотрудников бригады скорой помощи.

Бензовоз утром 30 августа в деревне Воробино столкнулся с легковым автомобилем и машиной скорой. Из бензовоза вылилось топливо и загорелось, огонь охватил бензовоз, скорую помощь и два жилых дома.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ярославская область Воробино ГИБДД
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