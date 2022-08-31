Решение по государственным похоронам Горбачева пока не принималось

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о проведении государственных похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева пока нет.

"Пока не могу точно сказать. Сегодня этим вопросом будут заниматься. Будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

У него также уточнили, планирует ли президент РФ Владимир Путин присутствовать на похоронах.

"Мы пока не знаем, как это все будет. Процедура будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока еще нет информации", - добавил он.

Ранее в среду два информированных источника сообщили "Интерфаксу", что похороны Горбачева не будут носить государственный характер.

Экс-президент СССР скончался вечером во вторник в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее в Горбачев-Фонде "Интерфаксу" сообщили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.