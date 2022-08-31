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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В РФ 47 тыс. детей с COVID-19 находятся под медицинским наблюдением

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В России 47 тыс. детей, заболевших коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением; из них 3 600 детей - в стационарных учреждениях, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня коронавирусная инфекция достаточно контагиозна. У нас 47 тыс. детишек находятся под наблюдением, из них 3 600 находятся в стационарных учреждениях, поэтому важно, чтобы мы оберегали своих детей и обеспечили им безопасную среду", - сказал Мурашко журналистам в рамках рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Ярославскую область.

Также в преддверии 1 сентября министр обратился к родителям школьников с просьбой не отправлять детей в школу с признаками респираторных инфекций.

"Прошу, чтобы утром вы ребенка посмотрели, померяйте температуру, убедитесь, что он здоров. Потому что нам необходимо в школах обеспечить именно здоровую среду", - сказал Мурашко.

Кроме того, глава Минздрава РФ рекомендует родителям привить детей от гриппа перед началом эпидемиологического сезона.

Хроника 09 января 2020 года – 31 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав
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