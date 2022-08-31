В России расширен перечень основных видов стратегического минерального сырья

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило обновленный перечень основных видов стратегического минерального сырья. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Минприроды отмечает, что перечень обновлен впервые за 26 лет. Список позиций расширен с 29 до 61, говорится в релизе ведомства.

В перечень вошли нефть, природный газ, гелий, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, свинец, сурьма, олово, цинк, никель, молибден, вольфрам, кобальт, редкие (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий и др.) и редкоземельные металлы (иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), золото, серебро, платиноиды (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина), алмазы, графит, фосфаты, соли калийные, шпат плавиковый, особо чистое кварцевое сырье и подземные воды.

Предложения по актуализации данного перечня должны предоставляться не реже, чем раз в 3 года, говорится в распоряжении.

Министерству природы поручено совместно с Минэкономразвития, Минфином и Роснедрами обеспечить приоритетное финансирование федеральным бюджетом работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы дефицитных видов стратегического минерального сырья.