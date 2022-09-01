В Петербурге арестована глава Балтийской промышленной компании
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Балтийской промышленной компании Диана Каледина арестована по обвинению в мошенничестве при поставках оборудования.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг сообщает, что мера пресечения в виде заключения под стражу Калединой избрана по 22 октября.
Соответствующее постановление вынесено Смольнинским районным судом северной столицы.
По информации пресс-службы судов, женщине предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, Каледина, будучи гендиректором Балтийской промышленной компании (БПК), и неустановленные соучастники из числа руководства и сотрудников организации похитили деньги при поставках оборудования.
Ранее женщине инкриминировали еще один эпизод мошенничества. В декабре 2021 года Октябрьский районный суд Петербурга отправил ее под домашний арест.
Как следует из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), по состоянию на 1 сентября Каледина остается генеральным директором БПК.
БПК занимается производством металлообрабатывающих станков.