В Петербурге арестована глава Балтийской промышленной компании

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Балтийской промышленной компании Диана Каледина арестована по обвинению в мошенничестве при поставках оборудования.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг сообщает, что мера пресечения в виде заключения под стражу Калединой избрана по 22 октября.

Соответствующее постановление вынесено Смольнинским районным судом северной столицы.

По информации пресс-службы судов, женщине предъявлено обвинение по трем эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Каледина, будучи гендиректором Балтийской промышленной компании (БПК), и неустановленные соучастники из числа руководства и сотрудников организации похитили деньги при поставках оборудования.

Ранее женщине инкриминировали еще один эпизод мошенничества. В декабре 2021 года Октябрьский районный суд Петербурга отправил ее под домашний арест.

Как следует из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), по состоянию на 1 сентября Каледина остается генеральным директором БПК.

БПК занимается производством металлообрабатывающих станков.