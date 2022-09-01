Мишустин назвал старшеклассникам наиболее перспективные направления науки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что в ближайшие годы для молодых ученых наиболее перспективными направлениями будут большие данные, искусственный интеллект, биохимия и новые материалы. Он сообщил об этом ученикам Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ.

Его спросили, какие направления он считает самыми перспективными для нынешних старшеклассников. Отвечая, он отметил, что все современные виды научной деятельности являются межотраслевыми, но "на сегодняшний день данные играют очень важную роль".

Мишустин отметил, что большинство ведущих компаний мира зарабатывают на сборе и работе с данными.

"Далее скажу об искусственном интеллекте... Искусственный интеллект сегодня - важнейшее направление. Думаю, в ближайшие пять лет там будут достигнуты очень серьезные результаты", - продолжил премьер.

Также перспективными направлениями Мишустин назвал разработку аддитивных материалов, биологию, биохимию и новые технологии.

Премьера также спросили, что, на его взгляд, важнее: талант или трудолюбие. Он ответил, что трудолюбие: он полагает, что без этого талант не может быть реализован.

Мишустин назвал СУНЦ одной из лучших школ в мире. По его словам, в школьные годы у него тоже была возможность учиться в этом центре, но в итоге он остался в своей школе, а СУНЦ остался его неосуществившейся мечтой.