Путин заявил о готовности зарубежных партнеров продолжать сотрудничество с РФ в космосе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Зарубежные партнеры объявляют о готовности продолжать сотрудничество с РФ в космосе, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"В космосе, несмотря на все сложности, наши партнеры объявляют о том, что хотят продолжать сотрудничество", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

По его словам, для иностранцев доставлять оборудование и космонавтов на МКС дороже, чем российскими ракетами.

Президент подчеркнул, что некоторые направления деятельности в сфере науки и техники без России трудно развивать.

"В физике есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия", - отметил он.