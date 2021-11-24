Главу оренбургского поселка после гибели людей от суррогата обвинили в коррупции

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о коррупции в отношении главы одного из сельсоветов Домбаровского района Оренбургской области. В действиях главы Красночабанского сельсовета Мурата Суенбаева выявлены признаки "должностного коррупционного преступления". Выявили нарушения при массовых проверках исполнения законодательства о реализации алкогольной продукции.

По данным ведомства, он участвовал в управлении ООО "Восток", предоставляя фирме льготы и преимущества - в частности, нанимал работников, организовывал обслуживание и ремонт сельхозтехники, без проведения торгов предоставил в аренду земельные участки на льготных условиях.

Следствие пришло к выводу, что Суенбаев знал о незаконном подключении и потреблении компанией коммунальных ресурсов за счет муниципального предприятия, но мер как глава сельсовета не принимал. При этом единственным учредителем организации являлась сожительница главы.

Уголовное дело квалифицировано по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Погибли 35 человек. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Из Домбаровского района погибли девять человек.