Непогода помешала спасателям добраться до места гибели туристов на вулкане на Камчатке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет со спасателями в воскресенье не смог добраться к месту гибели туристов на вулкане Ключевской на Камчатке из-за ухудшения погоды, сообщил представитель краевого госучреждения "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД").

"Спасатели КГКУ "ЦОД" прибыли в Усть-Камчатский район для проведения поисково-спасательной операции. Планировалось, что они приземлятся на высоте 3,3 тыс. метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов", - рассказал представитель учреждения журналистам.

В зависимости от погоды, утром 5 сентября вертолет Ми-8 МЧС России доставит личный состав поисково-спасательного отряда ЦОД на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение.

Наземная группировка на технике высокой проходимости двигается в район исполина на высоту 1,2 тыс. метров. Личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС РФ - всего 24 человека - планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи спасателям, совершающим восхождение, и пострадавшим.

Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями: сильной облачностью, штормовым ветром и осадками на высотах. Температура воздуха в горной местности ночью опускается до минус 14 градусов.

В воскресенье вертолет со спасателями повторно вылетел в район происшествия. Накануне вертолету со спасателями и медиками не удалось приземлиться из-за непогоды.

Как сообщалось, шестеро совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке погибли, еще четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. Два человека находятся на базе, на высоте 3,3 тыс. метров

С 30 августа группа туристов, прибывших из семи регионов России в составе 10 человек и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на вулкан Ключевская сопка. По предварительным данным, накануне девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере. В субботу на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, по данным следствия, "не менее пяти человек погибли". По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).