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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Пассажирские поезда задерживаются в Краснодарском крае из-за падения дерева

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сбой графика движения пассажирских поездов допущен из-за падения дерева на железнодорожные пути в Краснодарском крае.

"Сегодня в 02:27 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов", - сообщила пресс-служба СКЖД в воскресенье.

В результате на время до трех часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования №479 Санкт-Петербург - Сухум, №497 Ижевск - Адлер, №305 Москва - Сухум, №309 Воркута - Адлер, №139 Барнаул - Адлер, №471 Москва - Адлер, №553 Челябинск - Имеретинский Курорт, №491 Казань - Адлер, №467 Смоленск - Имеретинский Курорт, №459 Тамбов - Адлер, №643 Кисловодск - Адлер, №127 Красноярск - Адлер, №808 "Ласточка" Имеретинский курорт - Ростов, №480 Сухум - Санкт-Петербург, №546 Адлер - Орск.

Кроме того, с отставанием от графика идут пригородные поезда №6802 Имеретинский Курорт - Туапсе и №6801 Туапсе - Имеретинский Курорт.

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов.

Краснодарский край СКЖД
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