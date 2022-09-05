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Препарат от коронавируса "МИР-19" может поступить в аптеки осенью

Срок его применения для лечения сократят с 14 до 7 дней

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Препарат от коронавируса "МИР-19" Федерального медико-биологического агентства России может поступить в аптеки осенью, сейчас идет третья фаза клинических исследований по сокращению сроков применения лекарства с 14 до 7 дней. Об этом сообщила "Интерфаксу" главный специалист по внешним коммуникациям Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВ) ФМБА России Вера Еремеева.

"Мы ждем окончания 3 фазы (клинических исследований - ИФ), после препарат будет доступен через аптечные сети (...) ФМБА подавал документы на расширенное клиническое исследование, чтобы сократить срок применения "МИР-19" пациентами с 14 до 7 дней. Мы доказали, что он работает и ожидаем последние документы. И уже осенью он может поступить в аптеки", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, когда препарат может поступить в аптеки.

Ингаляционный препарат "МИР 19" был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований, однако лишь для применения в стационарах. Для того, чтобы лекарство стало доступно при лечении на дому и попало в аптеки, необходимо провести специальное исследование, сообщила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, в пострегистрационных исследованиях препарата должны принять участие около 1 тыс. добровольцев. 21 января пресс-служба ФМБА сообщила о подаче в Минздрав РФ заявки на проведение такого пострегистрационного клинического исследования.

В феврале текущего года сообщалось, что Минздрав РФ одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата "МИР 19". В исследованиях должны принять участие 1274 добровольца в 11 медицинских организациях.

МИР-19 ФМБА Коронавирус
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