Что произошло за день: понедельник, 5 сентября

Приговор Ивану Сафронову, взрыв у посольства РФ в Кабуле и новый премьер Британии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор будет обжалован.

- Лиз Трасс станет новым британским премьером. Она выиграла борьбу за пост лидера Консервативной партии у Риши Сунака. Трасс пообещала, что сократит налоги и примет меры для урегулирования энергетического кризиса.



- Террорист-смертник устроил взрыв возле посольства РФ в Кабуле. Погибли два сотрудника диппредставительства. Охрана посольства РФ усилена, привлечены дополнительные силы талибских властей (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ). Прием граждан в консульском отделе посольства РФ в Афганистане приостановлен.

- Суд в Москве аннулировал регистрацию "Новой газеты" как СМИ. Роскомнадзор обратился в суд из-за непредставления устава редакции, несмотря предупреждения.

- В ЕС заявили, что наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в Европу. Однако Жозеп Боррель вновь сказал, что страны ЕС "не могут полностью изолировать россиян от Европы".

- Госорганы РФ будут обязаны завести аккаунты во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". В этих соцсетях необходимо будет публиковать отчеты о проводимых мероприятиях и комментарии по актуальным вопросам.

- МосБиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов.

- Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета. Районный суд Уфы рассматривает аналогичные дела двух других воспитанников "Салавата".