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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Прием граждан в консульском отделе посольства РФ в Афганистане приостановлен

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Консульский отдел российского посольства в Афганистане после теракта у дипмиссии в Кабуле объявил о приостановлении приема заявителей, сообщили в дипмиссии.

МИД России ранее выступило с заявлением относительно взрыва в Кабуле. В результате атаки погибли два сотрудника посольства, среди афганских граждан есть пострадавшие".

В миреДва сотрудника посольства РФ погибли при взрыве в КабулеЧитать подробнее

Отмечалось, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщал со своей стороны, что в результате теракта вблизи посольства России в Кабуле погибли шесть человек, в том числе четверо боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и два сотрудника посольства.

В свою очередь глава МИД талибов Амир Хан Муттаки заявил в телефонном разговоре главе МИД РФ Сергею Лаврову, что движение "Талибан" уделит особое внимание безопасности российского посольства.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.

Афганистан Кабул Талибан
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