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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

В Кремле заявили о консолидации российского общества в связи со спецоперацией

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с тем, что в связи со спецоперацией на Украине произошла поляризация российского общества, видят его консолидацию.

"В обществе всегда живут и сталкиваются разные точки зрения. Говорить о том, что произошла какая-то особая поляризация, - нет. Наоборот, я бы сказал, что 2022 год - это год единения нашего общества", - сказал в интервью РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил это тем, что в мире и вокруг России происходят "беспрецедентные события, тектонические сдвиги". "Они привели к абсолютной консолидации нашего общества вокруг президента Путина. Это оспорить невозможно, это однозначно", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "те, кто не поддерживает, есть, но их меньшинство". "Есть те, кто высказывает какие-то альтернативные точки зрения, оставаясь в рамках закона, с ними ведется дискуссия. Есть те, кто выходит за рамки закона, и их преследуют по закону. Происходят абсолютно нормальные процессы", - сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, "настолько тяжелые события происходят в этом году, что это приводит к эмоциональному взвинчиванию, что тоже весьма объяснимо".

На вопрос, наблюдает ли он изменения настроений в российском обществе в отношении СВО за последние полгода, Песков повторил, что можно говорить только о консолидации, потому что, по его словам, абсолютное большинство населения РФ поддерживает решения Верховного главнокомандующего, поддерживает и болеет душой, по зову сердца идет "на помощь людям, которые живут в республиках (ЛНР, ДНР - ИФ), и это только набирает обороты".

Дмитрий Песков Владимир Путин
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