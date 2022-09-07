Путин счел, что поляризация в мире после СВО пойдет только на пользу России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия ничего не потеряла и не потеряет из-за проведения специальной военной операции на Украине, а происходящая в мире поляризация пойдет только на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"(...) уверен - ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Да, конечно, происходит определённая поляризация и в мире, и внутри страны. Но я считаю, что это пойдет только на пользу", - добавил он.