В Кремле заявили, что встреча Путина с Зеленским возможна для фиксации договоренностей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что для проведения встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо построить фундамент договоренностей.

"Что касается встречи Путина с Зеленским, то здесь ничего не поменяется. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться, сама идея такой встречи могла быть на повестке дня, нужно проделать работу, и нужно уже построить фундамент всех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне. Об этом пока речи не идет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума.