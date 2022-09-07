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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Лавров считает, что осложнить отношения РФ и США уже невозможно

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Отношения РФ и США сейчас таковы, что осложнить их уже невозможно, заявил "Интерфаксу" в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ничто не может осложнить нынешнюю ситуацию", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, способно ли таким образом сказаться на отношениях двух стран возможное затягивание процесса назначения Вашингтоном нового посла в Россию, о чем написали ряд западных СМИ.

5 сентября американское посольство сообщило, что посол США в РФ Джон Салливан завершил свою миссию и в воскресенье, 4 сентября, покинул Москву. Салливан был назначен послом США в РФ в декабре 2019 года.

Сергей Лавров
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