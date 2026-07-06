Минпромторг проработает программу льготных займов ФРП для выпуска техники малой авиации

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг проработает дополнительные меры поддержки производителей воздушных судов для малой авиации, в том числе с помощью льготных кредитов, выдаваемых через Фонд развития промышленности (ФРП). О намерении дать такое поручение сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на "Иннопроме-2026".

"Департаменту авиационной промышленности нужно будет проработать предложения по механизмам стимулирования развития малой авиации. Отдельно рассмотрим возможность обеспечить через ФРП займы на организацию производства воздушных судов малой авиации", - сказал чиновник.

По его словам, министерство намерено обратиться в комитет Госдумы по промышленности и торговле с предложением создать "публичную площадку для того, чтобы мы собрали отдельную программу по малой авиации".

С 2023 года на площадке ФАУ "СибНИА имени Чаплыгина" ведется работа по поддержанию летной годности легких многоцелевых самолетов и их модификаций с использованием средств субсидий из федерального бюджета, напомнил Алиханов. Речь идет в том числе о ремонте планеров и двигателей, а также подготовке и переподготовке авиационного персонала самолетов Ан-2.

В рамках ФРП действует ряд программ льготного финансирования приоритетных проектов промышленности. В частности, программа "Проекты развития" позволяет привлекать льготные займы сроком до пяти лет в объеме до 1 млрд рублей по ставке 3-5% на производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения с возможностью импортозамещения, станкоинструментальной продукции, повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, выпуск высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения на предприятиях ОПК, техперевооружение и модернизацию судоремонтных предприятий, проекты по ремонту станков, энергетического и тяжелого машиностроения, а также формирование складских запасов для станкоинструментальных производств.