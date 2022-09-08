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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Краснов заявил об обязанности прокуроров быстро реагировать на отказы в помощи бизнесу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Принятые государством в связи с антироссийскими санкциями специальные меры по поддержке и стимулированию бизнеса являются беспрецедентными, задача органов прокуратуры - обеспечить надзорное сопровождение их реализации, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Мною перед подчиненными поставлена задача принципиально, без всяких проволочек реагировать на необоснованные отказы в предоставлении предпринимателям финансовой помощи, проблемы развития территорий с преференциальными режимами, отсутствие возможности получения муниципальных услуг в электронном виде и многие другие", - сказал он в интервью "Интерфаксу" на полях Владивостокского экономического форума (ВЭФ).

Он также отметил, что считает важным не ограничиваться только восстановлением прав предпринимателей, а комплексно подходить к устранению проблем в сфере правоотношений, вплоть до инициирования необходимых законодательных изменений.

"Сейчас работники ведомства нацелены на максимально быстрое и эффективное разрешение возникающих у бизнеса вопросов и для этого мы используем весь комплекс прокурорских полномочий", - сказал генпрокурор.

По словам Краснова, в настоящее время организована эффективная система личного приема и встреч с предпринимателями, в которых также принимают участие представители банков, налоговых и других органов исполнительной власти.

Это, уверен генпрокурор, приносит свои положительные результаты, "так как многие проблемы устраняются, как говорится, не выходя из кабинета".

Игорь Краснов
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