Генпрокурор РФ объяснил уход компаний из страны беспрецедентным давлением Запада

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные компании, покидающие российский рынок, делают это не по своей воле, а под давлением западных политиков, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью "Интерфаксу".

"Очевидно, что продолжающийся по сей день так называемый парад уходов из России иностранных компаний не имеет никакого отношения к бизнесу. Они покидают нашу страну не по своей воле, а из-за беспрецедентного давления на них западных политиков, в результате недальновидных действий которых вынуждены терпеть многомиллионные убытки", - сказал Краснов на полях Владивостокского экономического форума.

При этом он отметил, что ко многим уже приходит понимание неоправданности потери выстроенного годами бизнеса в угоду политической конъюнктуре.

"Вряд ли в настоящее время где-то еще возможно иметь столь высокую доходность при максимально комфортных условиях ведения бизнеса, которые созданы в России. Поэтому некоторые, оценив ситуацию, возвращаются, переориентируются под требования российского законодательства, диверсифицируют производство", - отметил генпрокурор.

Среди преимуществ российской юрисдикции Краснов назвал "надежные гарантии" реализации проектов, "разительно" отличающуюся от западных стран ценовую политику в отношении энергоносителей и правовую защищенность предпринимателей, "в том числе благодаря надзорным полномочиям органов прокуратуры".