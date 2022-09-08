Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сейм Латвии на заседании в четверг в окончательном чтении утвердил поданные президентом Эгилом Левитсом поправки к закону о Латвийской православной церкви, которые предусматривают изменение статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью самостоятельно и независимо, сообщает агентство BNS.

Как указал Левитс, поправки восстановят исторический статус ЛПЦ и исключат любую власть Московского патриархата над Латвийской церковью.

Закон предусматривает, что ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями является полностью самостоятельной и не зависит от власти какой-либо церкви за пределами Латвии.

Также предусмотрено, что церковь будет письменно информировать канцелярию президента о назначении или освобождении от должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епископов. После этого канцелярия президента объявит об этих изменениях в должностях в официальном издании, а также направит эту информацию в учреждение, ответственное за регистрацию религиозных организаций и их учреждений.

В аннотации к законопроекту поясняется, что такое регулирование даст возможность проверить, соответствует ли избранное на должность лицо всем требованиям нормативных актов и интересам национальной безопасности. До 1 октября церковь должна уведомить канцелярию президента о действующем главе церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.

Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе церкви, внеся в него необходимые изменения.

Авторы законопроекта считают, что принятием поправок к закону Латвия не затрагивает и не вмешивается в вопросы церковного вероучения и канонического права.

На вопрос, сможет ли ЛПЦ продолжать контакты с Русской православной церковью после принятия закона, Левитс указал на известные "канонические связи", но в то же время отметил, что ЛПЦ не будет связана с российской церковью. Латвийская церковь как независимая Церковь может общаться со всеми церквями мира, добавил президент.

В Русской православной церкви выступили с критикой решения депутатов сейма Латвии объявить о независимости Латвийской православной церкви.

"Видимо, крепко они веруют в политическую целесообразность и государственную безопасность, что бога не боятся автокефалию провозглашать", - заявил "Интерфаксу" советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

По его мнению, такое решение светских властей относительно статуса церкви вполне укладывается в общую логику принятия решений во многих европейских странах.

Он напомнил, что в Германии XVI века был принцип: cujus regio, ejus religio ("чья власть, того и вера"). "Но в ХХI веке, в Латвии, в светском государстве, где Церковь отделена от государства по Конституции, где едва ли кто смог бы даже сказать, сколько вообще православных в Сейме, - как такое возможно? Превзошли Средневековье", - сказал советник патриарха.