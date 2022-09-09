Володин счел, что введение странами G7 потолка цен на газ и нефть не сработает

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Установление странами G7 потолка цен на нефть и газ не принесет ожидаемого ими эффекта; стоимость энергоресурсов определит рынок, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"То, что чиновники государств G7 называют "потолком" цен, будет "полом". Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов - решат рынок и договорные обязательства", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

По мнению спикера, "своим решением ввести "потолок" цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введенных против России". "Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась", - напомнил Володин.

Кроме того, по его словам, за рубежом осознали свою зависимость от нашей страны. "Западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя. Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке", - подчеркнул Володин.

В начале сентября страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть.