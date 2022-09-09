Комбинированная вакцина от гриппа и COVID-19 успешно прошла в РФ доклинические испытания

Препарат планируется вводить однократно

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Комбинированная вакцина против гриппа и коронавируса Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и "Ростеха" в ходе доклинических испытаний показала достаточный уровень безопасности и иммуногенности и готова к подаче заявки на начало клинических испытаний, сообщила в пятницу пресс-служба госкорпорации.

"Исследования проведены в объеме, необходимом для получения разрешения на клинические исследования. В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности. В ближайших планах ИСКЧ и "Ростеха" - подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования фазы I-II", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха".

Вакцина создана на технологической платформе ИСКЧ и включает компоненты для защиты от COVID-19 и четырех штаммов вируса гриппа. Ее выпуск планируется наладить на одном из заводов холдинга "Нацимбио" "Ростеха", напомнили в госкорпорации.

"Ожидается, что одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Вакцина имеет важную социальную и экономическую значимость. За счет двойного действия она может повысить охваты вакцинацией от обеих инфекций и привести к повышению эффективности профилактических мероприятий против гриппа и COVID-19", - считают разработчики препарата.

В пресс-службе "Ростеха" также напомнили, что в настоящий момент "Нацимбио" выпускает вакцину против четырех штаммов гриппа (четырехвалентную) "Ультрикс Квадри". В рамках первого этапа поставок (до 1 сентября) к началу прививочной кампании против гриппа холдинг уже передал 30,2 млн доз препарата в российские регионы. Еще 38,8 млн доз вакцины от гриппа планируется поставить на втором этапе.

В октябре 2021 года компания "Бетувакс" Института стволовых клеток человека начала клинические испытания собственной субъединичной вакцины против коронавируса "Бетувакс-КоВ-2", 1 сентября разработчик сообщил об успешном завершении I-II фазы клинических исследований.

В апреле 2021 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что госкорпорация разрабатывает комплексную вакцину против коронавируса и гриппа и допустил регистрацию препарата к концу года.

В мае этого года "Ростех" и ИСКЧ заключили соглашение о создании комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса, клинические исследования препарата планировалось начать во второй половине 2022 года.