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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Инфекционист напомнил о важности прививок для защиты от тяжелых случаев COVID

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 продолжает защищать от тяжелого течения заболевания при ревакцинации с промежутком в полгода, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов и призвал сограждан ревакцинироваться.

"Имеющаяся во всех регионах вакцина продолжает надежно защищать от тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов при условии ревакцинации с интервалом шесть месяцев даже при появлении и распространении новых штаммов коронавируса", - сказал он журналистам.

По его данным, за две недели августа не было зафиксировано случаев смерти от коронавирусной инфекции среди прошедших вакцинацию или ревакцинацию менее чем 8 месяцев назад.

"Осенью, с началом учебного года и возвращением людей из отпусков, традиционно отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, особенно опасными своими осложнениями. В группе высокого риска - пожилые и лица, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также органов дыхания", - заявил Чуланов и предложил беречь здоровье и привиться от гриппа, коронавируса и пневмококковой инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 02 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав Владимир Чуланов
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