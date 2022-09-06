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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Поставка вакцины от гриппа началась во все регионы России

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Во все регионы РФ началась поставка вакцины от гриппа, вакцина от коронавируса есть в наличии во всех субъектах страны, сообщил замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко.

"У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во всех регионах пошла поставка вакцины от гриппа. Сейчас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться", - сказал Фисенко, выступая во вторник на сессии в рамках Восточного экономического форума.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о старте прививочной кампании для профилактики гриппа.

Минздрав РФ грипп
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