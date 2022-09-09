Нападение совершено на сотрудников правоохранительных органов в Курской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Один из сотрудников правоохранительных органов пострадал при нападении в Суджанском районе Курской области, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

"Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Власти региона попросили местных жителей сохранять спокойствие и бдительность и сообщать о подозрительных гражданах в полицию.