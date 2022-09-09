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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Нападение совершено на сотрудников правоохранительных органов в Курской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Один из сотрудников правоохранительных органов пострадал при нападении в Суджанском районе Курской области, сообщается в телеграм-канале администрации региона.

"Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Власти региона попросили местных жителей сохранять спокойствие и бдительность и сообщать о подозрительных гражданах в полицию.

Курская область Суджанский район
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