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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Отпускная цена вакцины от COVID-19 "Конвасэл" утверждена Минздравом РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России после согласования с ФАС утвердил отпускную цену вакцины против коронавируса "Конвасэл" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агентства.

В конце марта Минздрав России зарегистрировал вакцину "Конвасэл" от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Заявка на регистрацию рекомбинантной субъединичной вакцины "Конвасэл" была подана 24 января текущего года.

Вакцина разработана на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия вакцины "Конвасэл" является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила в мае текущего года, что агентство подготовило 6 млн доз вакцины для отправки в регионы после утверждения цены.

Хроника 09 января 2020 года – 10 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус ФМБА Минздрав
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