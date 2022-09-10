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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Сотрудник Росгвардии скончался после нападения неизвестных в Курской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, сообщил в субботу СКР.

"По имеющимся данным, вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

В РоссииНападение совершено на сотрудников правоохранительных органов в Курской областиЧитать подробнее

Председатель СК России поручил главному следственному управлению расследовать происшедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

Ранее со ссылкой на администрацию Курской области сообщалось, что в пятницу один из сотрудников правоохранительных органов пострадал при нападении в Суджанском районе Курской области.

Власти региона попросили местных жителей сохранять спокойствие и бдительность и сообщать о подозрительных гражданах в полицию.

Курская область Росгвардия СКР
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