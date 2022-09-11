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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Потребление алкоголя в РФ с 2008 года снизилось более чем на 40%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось на 43%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров", - сказал Мурашко журналистам.

По его словам, также снизились показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя.

Кроме того, Мурашко отметил, что алкоголь вносит наибольший вклад в смертность людей трудоспособных возрастов среди всех поведенческих факторов риска, в том числе смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, внешних причин, болезней желудочно-кишечного тракта.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

Минздрав Михаил Мурашко
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