Минздрав оценил в 1,2 млн число россиян с алкогольной зависимостью

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В 2021 году в России насчитывалось почти 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"У нас в 2021 году более 1 млн 190 тыс. человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая", - сказал Салагай во на пресс-конференции.

Порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии, почти половина смертей от панкреатита связаны с потреблением алкоголя. "Это не развлечение, это фактор риска, очень серьезно ассоциированный со смертностью, в особенности в трудоспособном возрасте", - заявил Салагай.

При этом он сообщил, что количество алкоголиков в РФ существенно сократилось с 2008 года. "За период времени реализации активной антиалкогольной политики в РФ с 2008 по 2021 год у нас более чем на 40% сократилось потребление алкоголя", - сказал Салагай.

В свою очередь, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина сообщила, что когда Минздрав начинал в 2008 году программу борьбы алкоголизмом, потребление на душу населения в России составляло 18 литров чистого спирта. "В царской России было четыре. Дальше шло по нарастающей. И Великая Отечественная война, где были фронтовые 100 граммов, сделали весомый вклад, и потом ни одно празднование не проходило без этого", - сказала Малявина.

Она также привела статистику исследований, которые АНО "Национальные приоритеты" проводили совместно с ВЦИОМ. "В июне 2022 года 62% опрошенных сказали, что не пьют, перестали пить или реже употребляют алкоголь. В декабре 2021 года это было 60%, в декабре 2020 года - 48%", - сообщила Малявина.