Депутаты единогласно переизбрали Кумпилова главой Адыгеи на второй срок

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного Совета-Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования вновь избрали главой республики Мурата Кумпилова, который руководит республикой с января 2017 года.

Об этом сообщил в ходе заседания председатель парламента республики Владимир Нарожный.

На пост претендовало три кандидата, которых по закону внес на рассмотрение депутатам президент России.

Помимо Кумпилова, на должность претендовали депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи Евгений Грунин и председатель комитета Государственного Совета - Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода.