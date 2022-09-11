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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Депутаты единогласно переизбрали Кумпилова главой Адыгеи на второй срок

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного Совета-Хасэ Адыгеи на заседании в воскресенье в ходе тайного голосования вновь избрали главой республики Мурата Кумпилова, который руководит республикой с января 2017 года.

Об этом сообщил в ходе заседания председатель парламента республики Владимир Нарожный.

На пост претендовало три кандидата, которых по закону внес на рассмотрение депутатам президент России.

Помимо Кумпилова, на должность претендовали депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи Евгений Грунин и председатель комитета Государственного Совета - Хасэ РА по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода.

Мурат Кумпилов родился в 1973 годуа в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгеи. Окончил институт народного хозяйства Ростова-на-Дону по специальности "Экономика предприятий и предпринимательская деятельность". Работал инженером, затем занимал должность главного ревизора-контролера Красногвардейского отделения федерального казначейства, затем был назначен руководителем Красногвардейского районного отделения управления федерального казначейства по Адыгее. В 2002 году назначен руководителем Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы N1 по республике.

В апреле 2008 года Кумпилов работал исполняющим обязанности заместителя премьер-министра республики, в мае 2008 года премьер-министром Адыгеи. В сентябре 2016 года избран депутатом Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея шестого созыва. С 3 октября 2016 года - председатель регионального парламента. С 12 января 2017 года временно исполнял обязанности главы республики, а 11 сентября того же года был официально избран руководителем региона.

Адыгея
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