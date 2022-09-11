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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Действующий глава Свердловской области Куйвашев лидирует на выборах губернатора

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Республики Свердловской области Евгений Куйвашев, выдвинутый от партии "Единая Россия", лидирует на выборах руководителя региона с 84,31% голосов после обработки 0,04% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте с 7,84% голосов находится кандидат от КПРФ Александр Ивачев; на третьем - кандидаты от партии "Новые люди" Александр Демин и ЛДПР Александр Каптюг.

На последнем месте - кандидат от "Справедливой России - За правду" Андрей Кузнецов.

На выборы губернатора в Свердловской области помимо действующего главы региона Куйвашева избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов депутата Свердловского Законодательного собрания Ивачева от КПРФ, председателя комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Демина от "Новых людей", депутата Госдумы Кузнецова от "Справедливой России" и депутата регионального заксобрания Каптюга от ЛДПР.

Куйвашев находится на должности губернатора Свердловской области с 2012 года.

Свердловская область Евгений Куйвашев
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