Куйвашев лидирует на выборах губернатора Свердловской области с 65,43% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Свердловской области, кандидат от "Единой России" Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 65,43% голосов после обработки 50,72% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте с 13,17% голосов находится кандидат от КПРФ Александр Ивачев; следом идут - кандидаты от "Справедливой России - За правду" Андрей Кузнецов и от партии "Новые люди" Александр Демин. На последнем месте - кандидат от партии ЛДПР Александр Каптюг.

Явка на 18:00 местного времени составила 25,09%.

На прошлых выборах губернатора Свердловской области в 2017 году явка составила 37,33%. Победу одержал Куйвашев, набрав 62,16% голосов. Он находится на должности губернатора Свердловской области с 2012 года.