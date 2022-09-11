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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Удмуртской республики Александр Бречалов, выдвинутый от партии "Единая Россия", лидирует на выборах руководителя региона с 60,92% голосов после обработки первых 0,09% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте с 18,39% - координатор партии ЛДПР в регионе Тимур Ягафаров.

Третьим идёт руководитель фракции КПРФ в Гордуме Ижевска Александр Сыров с 13,79% голосов.

Замыкает четверку кандидатов с 6,9% голосов депутат Госдумы от "Справедливой России - За правду" Вадим Белоусов, осужденный на 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере более 3 млрд рублей и объявленный МВД РФ в розыск.

Явка на момент окончания голосования, согласно представленным в ЦИК данным, составила 37,48%.

Бречалов занимает пост губернатора Удмуртской Республики с 2017 года.

Удмуртия Александр Бречалов
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