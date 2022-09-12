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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии с 62,6% голосов после обработки 50% протоколов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов получает 62,6% голосов на выборах на этот пост по итогам обработки 50,39% протоколов, следует из материалов ЦИК РФ.

На втором месте остается представитель КПРФ - руководитель партийной фракции в Гордуме Ижевска Александр Сыров, 20,13%, на третьем - координатор ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров, 10,99%. Депутат Госдумы от СРЗП Вадим Белоусов, несмотря на то, что находится в розыске, смог получить 3,54% голосов избирателей.

ЦИК также опубликовал данные, по которым после обработки 50,39% протоколов на выборах в Государственный Совет Удмуртии лидирует партия "Единая Россия" с 49,16% голосов.

На втором месте остается КПРФ с 15,85%, на третьем - ЛДПР с 14,43%.

Партия "Справедливая Россия - За Правду" (СРЗП) получила 6,16% голосов, "Новые люди" - 4,75%, Партия пенсионеров - 4,57%, "Зеленая альтернатива" - 1,42%, "Родина" - 0,66%.

Выборы в Удмуртии прошли 9-11 сентября.

Александр Бречалов Удмуртия
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