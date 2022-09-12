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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Выборы в гордуму Петропавловска-Камчатского прошли при рекордно низкой явке

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Камчатского края подвела предварительные итоги выборов в городскую думу Петропавловска-Камчатского, которые состоялись в Единый день голосования 11 сентября.

Из данных крайизбиркома следует, что выборы в гордуму столицы Камчатки в этом году прошли при рекордно низкой явке. На 20:00 11 сентября она составила 14,47%. Выборы в думу Петропавловска-Камчатского в 2017 году прошли при явке 16,33 % избирателей, в 2012-м - 16,62%.

Победителем на выборах стала "Единая Россия", которая по единому округу, по предварительным результатам, набрала 53,77% голосов избирателей. Следом идет ЛДПР, набравшая 14,12% голосов. Далее расположились КПРФ с 11,69%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,43% и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 5,38%.

Таким образом, в гордуму Петропавловска-Камчатского проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Между ними будут распределены 10 мандатов из 30.

Остальные 20 мест в гордуме получат кандидаты, прошедшие по двухмандатным округам. Все они, кроме двух, единороссы. Только в одном из десяти округов победили представители партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР.

Петропавловск-Камчатский
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