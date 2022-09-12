Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава региона Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, его поддержали свыше 618 тысяч человек, сообщается в понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.

На втором месте представитель КПРФ Александр Ивачев - 12,9% и более 121 тысячи избирателей. Выдвинутый от "Справедливой России" Андрей Кузнецов набрал 9,15% и 86 тысяч голосов. Александр Демин от "Новых людей" - 6,47% и свыше 60 тысяч голосов. На последнем месте Александр Каптюг от ЛДПР - 3,17% и более 29 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора. Для голосования были открыты 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков.