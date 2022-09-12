Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава региона Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов после обработки 100% протоколов, его поддержали свыше 618 тысяч человек, сообщается в понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.

На втором месте представитель КПРФ Александр Ивачев - 12,9% и более 121 тысячи избирателей. Выдвинутый от "Справедливой России" Андрей Кузнецов набрал 9,15% и 86 тысяч голосов. Александр Демин от "Новых людей" - 6,47% и свыше 60 тысяч голосов. На последнем месте Александр Каптюг от ЛДПР - 3,17% и более 29 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Свердловской области состоялись выборы губернатора. Для голосования были открыты 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков.

Свердловская область Евгений Куйвашев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Врио главы Владимирской области Авдеев победил на выборах губернатора

Три человека погибли во время тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

Мосбиржа в понедельник откроет рынок акций для нерезидентов из "дружественных" стран

На выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов или врио. Обобщение

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Медведев заявил, что предварительные итоги выборов говорят о достойном результате ЕР

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

МВД РФ не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов

Глава ЦИК заявила о сотнях попыток атак на систему онлайн-голосования

Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });