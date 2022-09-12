Единороссы лидируют на выборах в региональные парламенты

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" лидирует на выборах региональных и городских парламентов и заксобраний во всех регионах, где прошло голосование, следует из данных на экранах в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

По итогам обработки 100% протоколов, на выборах депутатов законодательного собрания Пензенской области партия "Единая Россия" набирает 74,91% голосов. На втором месте идет партия КПРФ с 8,53%.

На выборах в заксобрание Краснодарского края после обработки 99,93% протоколов "Единая Россия" набирает 70,81%, КПРФ - 10,75%.

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в парламент Северной Осетии-Алании единороссы набирают 67,88% голосов, коммунисты - 12,35%.

На выборах депутатов Саратовской областной думы по итогам обработки 99,10% протоколов "Единая Россия" набирает 59,91% голосов, КПРФ - 14,71%.

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госсовет Удмуртии, "Единая Россия" побеждает с 51,07% голосов, на втором месте КПРФ - 15,56%.

Также по итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 47,20% голосов на выборах депутатов Сахалинской областной думы, КПРФ - 14,25%.

Города

На выборах депутатов Кировской городской думы после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 33,89% голосов, за ними - ЛДПР с 16,6%.

После обработки 100% протоколов на выборах депутатов Псковской городской думы "Единая Россия" набирает 51,33% голосов, вторые - КПРФ с 14,52%.

На выборах депутатов муниципального образования Черкесска после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 67,46%, КПРФ - 10,01%.

Также "Единая Россия" после обработки 100% протоколов побеждает на выборах депутатов Курского городского собрания, набрав 54,40% голосов, на втором месте - ЛДПР - 13,13%.

На выборах депутатов Барнаульской городской думы после обработки 100% протоколов лидирует "Единая Россия" с 47,98% голосов, вторые - КПРФ - 15,49%.

На выборах депутатов хурала представителей Кызыла после обработки 100% протоколов "Единая Россия" также набирает большинство голосов (75,33%, на втором месте - КПРФ (11,16%).

Кроме того, "Единая Россия" после обработки 100% протоколов получает большинство голосов на выборах депутатов городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа, набрав 53,77%. Вторые - ЛДПР с 14,12%.

Также "Единая Россия" получила большинство по итогам выборов депутатов думы Владивостока, Омского городского совета, Горно-Алтайского городского совета депутатов, депутатов Тверской городской думы и депутатов муниципалитета Ярославля.