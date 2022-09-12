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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Правительство РФ согласовало механизм экономии ресурса газовых турбин

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кабмин выпустил постановление, регулирующее экономию ресурса иностранных газовых турбин в энергетике РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, режим экономии продлится до конца 2023 года. Постановление вступает в силу с 1 октября.

Генкомпании должны будут сообщать "Системному оператору" о необходимости или отсутствии необходимости экономии ресурса оборудования. Если экономия нужна, к мощности такого оборудования при ее поставке на энергорынок каждый месяц будет применяться специальный коэффициент, рассчитываемый с учетом нахождения оборудования в резерве.

Экономию ресурса предлагали ввести до внедрения отечественных газовых турбин. "Данный механизм планируется ввести на срок до двух лет, с возможным снижением для объектов генерации оплаты мощности до 10%", - говорил ранее министр энергетики Николай Шульгинов.

Как ранее сообщало Минэнерго, в России газотурбинные установки (ГТУ) составляют порядка 8% (22 ГВт), большая часть из которых (13 ГВт) "не выработали и половину нормативного ресурса", поэтому ведомство не считает актуальным вопрос о необходимости их замены на ближайшие годы.

О желании генкомпаний "не вовлекать излишне в процесс производства" энергоблоки на иностранном оборудовании ранее сообщал первый замглавы ГЭХ Павел Шацкий. По его словам, в I ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал - ИФ) доля таких ПГУ составляет порядка 14%, но в некоторых регионах доходит до 40%.

"Потому что все они находятся в разной стадии готовности к проведению очередного сервиса. А без сервиса, к сожалению, такого типа оборудование не может работать дальше. Наша задача – выйти на сервис по тому оборудованию, где мы готовы, скомплектованы", - пояснял Шацкий, отмечая, что нужно обеспечить гибкость в вопросе "наработки оставшегося моточаса на этих турбинах". "Летом мы готовы экономить моточасы и комплектоваться для предстоящего сервиса. Главное – пройти как можно больше зим", - говорил он.

Минпромторг РФ ранее сообщал, что уровень отечественных производителей турбин, котлов и электромашин позволяет "производить на территории страны практически всю линейку для энергетики". В частности, в ведомстве ожидают, что до конца 2024 года в России должны заработать инновационные газовые турбины ГТЭ-65, ГТЭ-170 (проекты "Силовых машин") и ГТД-110М (ее производит ОДК).

Минэнерго Минпромторг
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