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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Минэнерго ждет полного замещения критических технологий в энергетике к 2026-2027 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго рассчитывает на полное замещение критических технологий в российской энергетике к 2026-2027 году, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак на круглом столе по машиностроению в Совете Федерации.

По данным Грабчака, в 2017 году уровень импорта технологий в российской энергетике составлял 37%, на конец октября 2022 года оценивался уже в 31%.

Он добавил, что российская энергетика понимает все критические технологии и не гонится за замещением технологий, которые могут быть произведены и приобретены на свободном рынке.

Минэнерго стремится сохранить объемы инвестпрограмм госкомпаний в части энергооборудования. Исходя из размеров инвестпрограмм, чиновник оценил объем российского рынка энергооборудования в 400-500 млрд рублей ежегодно. Этот объем, по его мнению, сможет позволить машиностроителям развернуть производство внутри страны.

Он напомнил, что первая отечественная газовая турбина большой мощности производства "Силовых машин" должна начать эксплуатироваться на объектах в 2024 году.

Минэнерго Евгений Грабчак Силовые машины
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