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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Суд в Челябинске запретил анархистское движение "Народная самооборона"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд признал террористической организацией леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона" и запретил ее деятельность на территории РФ, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России во вторник.

"Для достижения деструктивных целей участники движения неоднократно совершали акции экстремистского и террористического характера", - говорится в сообщении.

Административный иск о запрете организации инициировала прокуратура по материалам, предоставленным в июне этого года челябинским УФСБ.

По данным ведомства, ячейки этой организации действовали в различных регионах России с 2013 года, в Челябинской области - с 2017 года.

В частности, в Челябинске в настоящее время идет новое рассмотрение уголовного дела в отношении представителей этой организации Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой.

В 2018 году они вывесили баннер на заборе здания областного управления ФСБ. Суд признал их виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч.2 ст.213 УК РФ) и приговорил к реальному сроку наказания. Однако позже Челябинский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.

К этой же организации относился 17-летний житель Архангельска, который в октябре 2018 года устроил взрыв возле управления ФСБ в Архангельске. Молодой человек погиб, трое сотрудников управления получили ранения.

Челябинск ФСБ
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